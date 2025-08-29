بوتين يقرر نقل أصول "إير ليكيد" الفرنسية لإنتاج الغاز إلى شركة روسية

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قراراً بنشر "الجمعة" يقضي بنقل أصول مجموعة "إير ليكيد" الفرنسية المتخصصة في إنتاج الغاز الصناعي والتي أعلنت نيتها مغادرة روسيا في 2022، إلى شركة روسية.

وتم وضع أسهم «إير ليكيد» في نحو عشر شركات روسية في ظل «الإدارة الموقتة» لشركة «إم-لوجيستيكا»، بحسب النص.

في مطلع سبتمبر 2022، أعلنت المجموعة الفرنسية نيتها الانسحاب من روسيا، حيث كان يعمل لديها آنذاك نحو 720 شخصاً، من خلال بيع أسهمها في البلاد لشركات محلية.

لم تكن "إير ليكيد" تحظى بوجود كبير في روسيا، حيث تمثل أنشطتها أقل من 1% من إيراداتها في ذلك الوقت.

وأفادت المجموعة الفرنسية في بيان أنها "تبلغت بقرار السلطات الروسية" الذي "يؤدي عملياً إلى سيطرة الدولة الروسية على الأصول المملوكة لإير ليكيد في روسيا". وأعلنت المجموعة أنها "تدرس جميع سبل التحرك المتاحة أمامها".

وأوضحت المجموعة أن أنشطتها في روسيا "لم تعد مدمجة" في حساباتها "منذ الأول من سبتمبر 2022، وأنها منذ ذلك الحين في طور تحويل الملكية".

وفي أواخر مايو، هدّد بوتين بـ"تضييق الخناق" على الشركات الغربية التي لا تزال تنشط في روسيا وتعمل ضد مصالحها، في إطار مساعي موسكو لتعزيز تطوير البرمجيات الروسية.