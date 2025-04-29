بكين: قرار تجميد استلام طائرات بوينغ سببه الرسوم الجمركية الأمريكية

قالت وزارة التجارة الصينية الثلاثاء إنّ الرسوم الجمركية الإضافية الباهظة التي فرضتها واشنطن مسؤولة عن قرار بكين تجميد استلامها طائرات بوينغ.

وأوضح متحدّث باسم الوزارة في بيان إنّ هذه الرسوم الإضافية "قوّضت استقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية، ممّا أدّى إلى اضطراب سوق النقل الجوي الدولي".

وأضاف "قد عانت الشركات الجوية الصينية المعنية فضلاً عن شركة بوينغ الأميركي من ذلك كثيرا".

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما إضافية بنسبة 145% على غالبية الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وردت بكين بفرض رسوم جمركية بنسبة 125% على المنتجات الأمريكية.

وأكد المدير العام لشركة بوينغ الأسبوع الماضي أن الصين رفضت تسلم تسع طائرات بعد فرض الرسوم الجمركية الإضافية.

وأوضح كيلي أورتبرغ في مقابلة مع محطة "سي ان بي سي"، "كانت لدينا ثلاث طائرات في الصين جاهزة للتسليم وأظن أن اثنتين منها عادتا (إلى الولايات المتحدة) ونحن بصدد إعادة الثالثة".

وأضاف أن الشركة الأمريكية كانت بصدد تسليم الصين 50 طائرة في 2025، مضيفا أن بوينغ "لن تنتظر طويلا" قبل اقتراح هذه الطائرات على زبائن آخرين.

وكان ترامب "انتقد بشدة بكين لتجميدها استلام الطائرات" معتبرا أن ذلك "مثال بسيط على ما تفرضه الصين منذ سنوات على الولايات المتحدة".

وقد يؤثر تجميد عمليات الاستلام من جانب الصين، مباشرة على الميزان التجاري الأمريكي الذي عانى في 2024 بسبب بوينغ.

فقد تراجع إنتاج الشركة الأمريكية بشكل كبير بسبب مشاكل عدة مرتبطة بالجودة بعد حادث وقع خلال رحلة في يناير 2024 أسفر عن إصابات طفيفة، وتوقف عمل مصنعين بسبب إضراب استمر أكثر من خمسين يوما.

وأكدت وزارة التجارة الصينية الثلاثاء أن "الصين مستعدة للاستمرار في دعم التعاون التجاري الطبيعي بين شركات البلدين".

وأملت بكين أن "ينجح الطرف الأمريكي في الإصغاء إلى دعوات الشركات لتوفير بيئة مستقرة لنشاطاتها التجارية والاستثمارية".