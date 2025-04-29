«ديب سيك» تطلق وظائف جديدة لدعم تحولها التجاري

أعلنت شركة الذكاء الاصطناعي الصينية «ديب سيك» عن وظائف شاغرة في قطاع إدارة وتصميم المنتجات، في ظل تحول تركيز الشركة الناشئة إلى تسويق تقنياتها تجارياً.

وقالت الشركة، في بيان عبر تطبيق «وي شات» الأسبوع الماضي، إنها تبحث بشكل عاجل عن موظفين لإدارة وتصميم المنتجات ضمن فرقها في بكين وهانغتشو، في حين لم يتضح إذا كانت الوظيفة تُشير إلى دور واحد أم وظائف متعددة.

وأضافت أنها ترغب في مساعدة المبتكرين على تطوير الجيل القادم من تقنيات الذكاء الاصطناعي، والمرتكز على نماذج لغوية واسعة النطاق ومفتوحة المصدر.

كما أعلنت عن شغور منصبي المدير المالي ومدير العمليات، إلا أنهما غير مُصنّفين ضمن الوظائف العاجلة، بجانب العمل على توسيع فرق البحث والهندسة لديها.