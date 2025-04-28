أسهم «ديليفرو» تقفز 17% بعد عرض استحواذ من «دورداش» بـ 3.6 مليارات دولار

علقت شركة توصيل الوجبات البريطانية «ديليفرو» برنامج إعادة شراء أسهمها البالغة 100 مليون جنيه استرليني (ما يعادل 133.13 مليون دولار) يوم الاثنين، وذلك بعد أيام فقط من إعلانها تلقي عرض استحواذ بقيمة 3.6 مليارات دولار من نظيرتها الأمريكية «دورداش».

وكانت «ديليفرو» قد أعلنت يوم الجمعة أنها تلقت عرض استحواذ من «دورداش» بتاريخ 5 أبريل ، مشيرة إلى أنها على الأرجح ستوصي المساهمين بقبول العرض البالغ 180 بنساً للسهم الواحد، وذلك رهناً بالتوصل إلى اتفاق على الشروط الأخرى.

وخلال تعاملات، الاثنين، قفزت أسهم «ديليفرو» بأكثر من 17% لتصل إلى 172.80 بنساً.

ويُذكر أن سعر العرض المقترح للسهم الواحد يمثل علاوة بنسبة 22.8% مقارنة بسعر إغلاق سهم «ديليفرو» يوم الجمعة، والذي بلغ 146.6 بنساً.

تراجعت أسهم «ديليفرو» بنحو 50% منذ طرحها الأولي في عام 2021، مع تباطؤ الطلب على خدمات توصيل الطعام عبر الإنترنت عقب انتهاء جائحة كورونا، وتحول اهتمام المستثمرين نحو الشركات الأكثر ربحية.

ومن المتوقع ألا تواجه الصفقة أي عقبات تنظيمية، إذ ستوفر لـ«دورداش» فرصة لدخول عشرة أسواق جديدة لا تتواجد فيها حالياً، مما يخلق انتشاراً جغرافياً مكملاً للغاية، وفقاً لما ذكره مصدر لوكالة «رويترز» يوم الجمعة. وأضاف المصدر أن منافسين آخرين ربما يواجهون تحديات أكبر تتعلق بقوانين مكافحة الاحتكار.

في العام الماضي، أبدت «دورداش» اهتمامها بالاستحواذ على «ديليفرو»، غير أن مصدراً أشار إلى أن المحادثات بين الجانبين توقفت بسبب خلافات حول التقييم.

ويوم الاثنين، أعلنت «ديليفرو» تعليق برنامج إعادة شراء الأسهم بأثر فوري، مشيرة إلى أن استئناف البرنامج –إن تم– سيُعلن عنه لاحقاً إلى السوق، دون تقديم أي تفاصيل إضافية.