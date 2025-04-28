عمالقة الإعلان يتأهبون لخفض الإنفاق بسبب الرسوم

تستعد شركات الإعلان لتراجع في إنفاق عملائها على التسويق، مع تزايد الغموض الذي يكتنف آفاق القطاع في بقية العام الجاري، بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية. وعلى الرغم من أن شركات مثل «بابليسيز غروب» ومقرها باريس، ومجموعة «أومنيكوم» ومقرها نيويورك، قد دحضتا مؤخراً فكرة أن عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية قد ضغط بالفعل على ميزانيات التسويق لدى العملاء، إلا أنها لم تستبعد احتمال وجود عثرات في المستقبل.

وقال آرثر سعدون الرئيس التنفيذي لشركة «بابليسيز»: بالطبع، يواجه العديد من عملائنا وضعاً زاخراً بالتحديات للغاية، بسبب الضبابية بشأن الرسوم وارتفاع التضخم والسياق الجيوسياسي الأكثر تقلباً. على الرغم من أن هذا لم يتجسد بعد في أرقام الشركة، إلا أنه أضاف: «قد نشهد تخفيضات في الإنفاق من قبل العديد من العملاء في الكثير من القطاعات لبقية العام».