"إكسبو أوساكا" يتجاوز المليون زائر في 13 يوما

تجاوز عدد زوار معرض "إكسبو 2025 أوساكا" حاجز المليون في اليوم الثالث عشر لانطلاق فعالياته، بحسب ما أعلنته الجهة المنظمة.

ويقام المعرض، الذي يستهدف استقطاب أكثر من 28 مليون زائر حتى الثالث عشر من أكتوبر القادم، في جزيرة يوميشيما الاصطناعية الواقعة في خليج أوساكا.

وقد سجل اليوم الافتتاحي للمعرض الموافق الثالث عشر من أبريل، أعلى معدل حضور يومي بلغ 124 ألف زائر، إلا أن الاعداد انخفضت منذ ذلك الحين إلى أقل من 100 ألف زائر يوميا.

ويسعى المنظمون إلى تحقيق متوسط زيارات يومي يقدر بـ 150 ألف زائر لبلوغ هدفهم الطموح.

واحتفل القائمون على المعرض بوصول عدد الزوار إلى مليون، استنادا إلى إحصائيات شملت العاملين ووسائل الإعلام.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال استضافة اليابان لمعرض إكسبو 2005 في محافظة آيتشي، استغرق وصول عدد الزوار إلى مليون، سبعة عشر يوماً من تاريخ الافتتاح.