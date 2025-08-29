كوريا الجنوبية تحظر الهواتف في قاعات التدريس

أقرت كوريا الجنوبية مشروع قانون يحظر استخدام الهواتف المحمولة في قاعات التدريس، على ما أفاد مصدر برلماني لوكالة فرانس برس. وقال ناطق باسم الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية لفرانس برس إن مشروع القانون الذي أقر الأربعاء ويدخل حيز التنفيذ في مارس، يحظر استخدام الأجهزة المتصلة بالإنترنت، بما في ذلك الهواتف المحمولة، في الفصول الدراسية. بهذا الإجراء، تكون كوريا الجنوبية أحدث دولة تقيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في المدارس، لتحذو بذلك حذو أستراليا وهولندا.

وأوضحت وزارة التعليم الكورية الجنوبية في بيان عن استثناءات لهذه القواعد الجديدة، تشمل خصوصاً استخدام الهواتف كأدوات دعم للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة أو لأغراض تعليمية. وأكدت أن هذا القانون يرسي أساساً قانونياً «لتقييد حيازة هذه الأجهزة واستخدامها» في سياق التعلم المدرسي.

وأشار برلمانيون، بمن فيهم مقرر مشروع القانون تشو جونغ هون، العضو في حزب «قوة الشعب» اليميني المعارض، إلى أن هذا الأساس كان غائباً حتى الآن.وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أقرت أخيراً بأن القيود المفروضة على استخدام الهواتف في المدارس لا تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان، نظراً للتأثير السلبي للشبكات على تعلم الطلاب وسلامتهم النفسية».