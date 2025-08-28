73 مليون يورو أرباح «ساكسو بنك» في النصف الأول بزيادة 18%

كشف ساكسو بنك عن تحقيقه أرباحاً صافية بلغت 73 مليون يورو خلال النصف الأول من العام، بزيادة قدرها 18% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024. كما واصل البنك تعزيز قاعدة عملائه ليصل إلى 1.4 مليون عميل حول العالم، في حين بلغت أصول العملاء لديه 118 مليار يورو، وهو أعلى مستوى في تاريخ الشركة.

واصلت المجموعة، خلال النصف الأول من 2025، تسجيل نمو جيد ومستقر، إذ بلغت الأرباح الصافية 73 مليون يورو مقارنة مع 62 مليون يورو في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ صافي الربح المعدل 69 مليون يورو مقارنة مع 68 مليون يورو في النصف الأول من العام 2024. فيما بلغت الإيرادات 335 مليون يورو، مقارنة مع 311 مليون يورو في الفترة نفسها من العام الماضي.

كما شهد البنك تدفقاً قوياً للعملاء الجدد، مسجلاً رقماً قياسياً بلغ 1.4 مليون عميل بزيادة قدرها 13% مقارنة بالنصف الأول من 2024، مما أسهم في وصول أصول العملاء إلى مستوى قياسي عند 118 مليار يورو، مقارنة مع 109 مليارات يورو في الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى الرغم من حالة الاضطراب التي شهدتها الأسواق المالية العالمية نتيجة التوترات الجيوسياسية وما تبعها من ارتفاع في مستويات التقلب، فقد أدى ذلك إلى زيادة ملحوظة في نشاط التداول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقد ارتفع عدد الصفقات المنفذة عبر منصات الاستثمار التابعة للمجموعة بنسبة 28% مدفوعاً بشكل رئيسي بالنشاط القوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، قبل أن تعود مستويات النشاط إلى وتيرة أكثر استقراراً خلال الربع الثاني.

ويؤكد ساكسو بنك أن استراتيجيته تظل واضحة وثابتة، وتركز على توسيع قاعدة العملاء مع الاستمرار في تطوير منصات الاستثمار والمنتجات والخدمات، إلى جانب تقديم أسعار تنافسية تُمكّن العملاء من تحقيق أكبر استفادة من أموالهم. كما واصل البنك عملية إعادة هيكلة تواجده الجغرافي وتقليص التعقيدات التشغيلية، ما أسس لقاعدة قوية للنمو المستقبلي من خلال التركيز على الأسواق الرئيسية. هذا التوجه الاستراتيجي يعزز التزام المجموعة بالامتثال ويُسهم في خفض المخاطر ورفع كفاءة العمليات.

وقال كيم فورنيه، المؤسس والرئيس التنفيذي لساكسو بنك: «يسرني أننا واصلنا في النصف الأول من عام 2025 تحقيق نمو إيجابي ومستقر على مستوى أعمالنا، رغم تقليص نطاق تواجدنا الجغرافي. حيث تشهد ثقافة الاستثمار ازدهاراً عالمياً، ويسعدني أن عدداً متزايداً من المستثمرين الجدد يختارون بدء رحلتهم الاستثمارية ومواصلتها معنا. حيث حققنا رقماً قياسياً يتمثل في 1.4 مليون عميل يثقون بنا لإدارة أصول بقيمة 118 مليار يورو. ومن الواضح أن استراتيجيتنا التجارية طويلة الأمد تتماشى مع احتياجات العملاء، وأنا على ثقة أن نموّنا المستمر هو ثمرة التزامنا الراسخ بتعزيز منصاتنا ومنتجاتنا وخدماتنا وأسعارنا التنافسية. كما رحبنا بانضمام المزيد من الموظفين في مجالات بالغة الأهمية مثل الأمن السيبراني والامتثال ومكافحة غسل الأموال، تأكيداً لحرصنا على حماية عملائنا والحفاظ على نزاهة عملياتنا».

وكان ساكسو بنك قد أعلن، في مارس الماضي، عن توقيع اتفاقية استحواذ استراتيجية من قبل مجموعة جي سافارا ساراسين على ما يقارب من 70% من أسهم ساكسو بنك، والتي كانت مملوكة سابقاً لشركتي جيلي فاينانشال دانمارك ومانداتوم جروب. وتمثل هذه الصفقة فرصة استثنائية للبنك لتعزيز أسس نموه المستقبلي، ومواصلة تقديم منصات ومنتجات مبتكرة لعملائه وشركائه. وتخضع الصفقة حالياً للموافقات التنظيمية المعتادة.