3.7 مليارات يورو إيرادات «دليفري هيرو» الفصلية بارتفاع 27%

أعلنت شركة خدمات التوصيل عبر الإنترنت الألمانية «دليفري هيرو»، الخميس، ارتفاع إيراداتها خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 27 % سنوياً إلى 3.7 مليارات يورو.

وزاد إجمالي قيمة السلع التي وصلتها الشركة الألمانية بنسبة 11 % سنوياً إلى 12.2 مليار يورو.

وتتوقع الشركة نمو إجمالي قيمة السلع خلال العام الحالي ككل بنحو 10 % وهو الحد الأقصى لنطاق النمو المتوقع الذي يتراوح بين 8 و10 %، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

كما تتوقع «دليفري هيرو» نمو الإيرادات خلال العام الحالي ككل بما يتراوح بين 22 % و24 %، وليس بما يتراوح بين 17 و19 % وفقاً للتوقعات السابقة.

وفي الوقت نفسه، خفضت الشركة توقعاتها لأرباح التشغيل المعدلة خلال العام الحالي ككل إلى ما بين 900 و940 مليون يورو، في حين كانت التوقعات السابقة تتراوح بين 975 و1.02 مليار يورو، بسبب التغيرات غير المواتية في أسعار الصرف.