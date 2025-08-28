صدمة للمسافرين.. «الحقائب ليست مجانية» وإلزام «البدناء» بشراء مقعدين

بموجب القواعد الجديدة، يتعين على المسافرين ذوي الوزن الزائد «البدناء» حجز مقعد إضافي مسبقاً أو شرائه من المطار.

ستطلب شركة «ساوث ويست إيرلاينز» الأمريكية ابتداءً من 27 يناير المقبل من المسافرين أصحاب الوزن الزائد بحجز مقعد إضافي مسبقاً، ولكن لن تكون هذه التذاكر قابلة للاسترداد دائماً.

وحددت الشركة 3 شروط لاسترداد الأموال: إما مغادرة الرحلة بمقعد واحد شاغر على الأقل، أو شراء التذكرتين في نفس فئة السعر، أو تقديم طلب استرداد الأموال خلال 90 يوماً من السفر، بحسب ما نقلته «ABC News».

وتبدو السياسة الجديدة صارمة من جانب الشركة، فقد يُجبر المسافرون الذين لم يتقدموا بالحجز المسبق للمقاعد الإضافية على شراء المقاعد في المطار، أو تأجيل رحلتهم إذا كانت الطائرة ممتلئة.

ولم تتوقف التغييرات عند هذا الحد، إذ أعلنت «ساوث ويست» أنها ستبدأ في فرض رسوم على الحقائب المشحونة اعتباراً من 28 مايو 2026، لتنهي بذلك سياسة «الحقائب المجانية» التي لطالما ميّزت الشركة عن منافسيها.

الاستثناء الوحيد سيكون للمسافرين على درجة الأعمال، أو أعضاء الفئة العليا في برنامج الولاء، أو حاملي بطاقات الشركة الائتمانية.

لطالما ارتبط اسم «ساوث ويست» بسياسات مرنة مثل الجلوس المفتوح والحقائب المجانية، لكن الأشهر الأخيرة شهدت تغييرات جذرية شملت تقليص عدد الموظفين، تعديل مسارات الرحلات الداخلية، ودراسة التوسع في الرحلات الدولية.

وتأتي هذه الخطوات في إطار خطة لإعادة هيكلة الشركة وزيادة الربحية، وسط ضغوط من مستثمرين ناشطين يطالبون بتحديث السياسات وتوحيد المعايير.

وأثارت السياسة الجديدة قلقاً بين المسافرين أصحاب الوزن الزائد، الذين يرون أنها قد تعقّد تجربة السفر وتحد من الراحة، خاصة في الرحلات المزدحمة أو غير المخطط لها مسبقاً.

كما أن المسافرين عبر شركات الطيران الشريكة لـ«ساوث ويست» سيخضعون لنفس القواعد، مع عدم إمكانية استرداد قيمة المقعد الإضافي.