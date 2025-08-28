الأسهم الأوروبية واليابانية تتلقى دفعة قوية من «انفيديا» والذكاء الاصطناعي

ارتفعت الأسهم الأوروبية واليابانية، الخميس، بدفعة من نتائج أعمال قوية لشركة إنفيديا هدأت مخاوف تتعلق بتراجع الطلب على الذكاء الاصطناعي لكن الغموض الذي يكتنف أعمال الشركة في الصين خيم على توقعات الأداء.

وخلال التداولات صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.35 بالمئة إلى 556.53 نقطة، كما ارتفع فوتسي الإيطالي 0.65% وداكس الألماني 0.52%، فيما تراجع فوتسي البريطاني 0.14%.

وارتفع المؤشر كاك 40 الفرنسي 1.13% ليعوض بذلك بعض الخسائر التي مني بها وتسببت في تراجعه 2.8 بالمئة هذا الأسبوع في ظل أجواء من الغموض السياسي بشأن احتمال انهيار الحكومة في تصويت بحجب الثقة.

وتباين أداء أسهم شركات أشباه الموصلات في المنطقة إذ قيم المستثمرون توقعات تتعلق بمركز بيانات إنفيديا جاءت أقل من تكهنات بعض المحللين.

وهبط سهما (إيه. إس. إم. إل) و(بي. إي. إس. آي) لكن سهمي إنفينيون وإيه. إس. إم إنترناشونال ارتفعا بنحو واحد بالمئة لكل منهما.

وجاءت نتائج الأعمال المالية لشركات أوروبية إيجابية إلى حد كبير.

وارتفع سهم دليفري هيرو 3.8 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة الألمانية المختصة في طلب الطعام عبر الإنترنت وتوصيله تسجيل نمو في الإيرادات أفضل قليلا من المتوقع للربع الثاني.

وزاد سهم بيرنو ريكار بنسبة أربعة بالمئة بعد أن أعلنت شركة المشروبات الكحولية نتائج أعمال الربع الرابع. كما صعد سهم رمي كوانترو بما يقارب اثنين بالمئة.

اليابان

أغلق المؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع، مدعوماً بتوقعات فصلية قوية لشركة إنفيديا الرائدة في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي وتجدد ثقة المتعاملين بعد أن رفع المستثمر الملياردير وارن بافيت استثماراته في البلاد.

وتعافى نيكاي من خسائره المبكرة ليغلق مرتفعاً 0.7 بالمئة عند 42828.79 نقطة. وأغلق مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً على ارتفاع 0.7 بالمئة أيضاً.

وأسهم إنفيديا من المحركات الرئيسية للمؤشر نيكاي الذي يعتمد بشكل كبير على أسهم شركات الرقائق.

وقال تاكاماسا إيكيدا كبير مديري المحافظ الاستثمارية في جي.سي آي لإدارة الأصول «التركيز الرئيسي منصب على إنفيديا. تنتظر السوق لمعرفة أداء الأسهم في وول ستريت في وقت لاحق من اليوم».

وكان نيكاي قد بدأ تعاملات الجلسة منخفضاً، لكنه عوض خسائره مع انتعاش سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق التي تورد لإنفيديا، والذي أغلق مرتفعاً 1.5 بالمئة بعدما انخفض في وقت سابق 3.6 بالمئة.

وارتفع المؤشر الرئيسي وسط الجلسة بعد أن أعلنت شركة ميتسوبيشي كورب أن شركة ناشونال إنديميتي المملوكة لبافيت رفعت حصتها إلى 10.23 بالمئة من 9.74 بالمئة. وكان الملياردير الأمريكي رفع حجم استثماراته في خمس شركات تجارية يابانية رئيسية، بما في ذلك ميتسوبيشي، في مارس.

وارتفع سهم ميتسوبيشي كورب بنحو اثنين بالمئة، فيما ارتفع سهم منافستها ميتسوي آند كو 1.2 بالمئة.

وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في قطاع التكنولوجيا 3.2 بالمئة، مما ساهم في أكبر دفعة للمؤشر نيكاي. وأغلق سهم طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات تصنيع الرقائق على ارتفاع اثنين بالمئة.

وقفز سهم فوجيكورا المصنعة للكابلات، والذي يعد مؤشراً للاستثمارات في قطاع مراكز البيانات، 5.5 بالمئة.

وقفز سهم سومبو هولدنجز 3.3 بالمئة بعد أن أعلنت شركة التأمين اليابانية عزمها الاستحواذ على أسبن إنشورنس هولدنجز المدرجة في نيويورك مقابل نحو 3.5 مليارات دولار.

وصعدت أسهم شركات استكشاف الطاقة أربعة بالمئة، لتصبح الأفضل أداء بين المؤشرات الفرعية الثلاثة والثلاثين في بورصة طوكيو.