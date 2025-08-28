نتائج "إنفيديا" تتجاوز التوقعات.. والأرباح تقفز 59%

أعلنت شركة إنفيديا الأربعاء عن أرباح وإيرادات فاقت التوقعات، وقالت إن نمو المبيعات هذا الربع سيظل أعلى من 50%، مما يُشير إلى أن الذكاء الاصطناعي لا يُظهر أي مؤشرات على التراجع.

وقفزت أرباح الشركة بنسبة 59% إلى 25.78 مليار دولار، أو 1.05 دولار للسهم، مقارنة مع 16.6 مليار دولار، أو 67 سنتا للسهم، في الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما كانت توقعات ربحية السهم عند 1.01 دولار.

فيما بلغت إيرادات الشركة 46.74 مليار دولار مقابل 46.06 مليار دولار متوقعة.

أما بالنسبة للربع الثالث، فيُرجّح أن تبلغ الإيرادات حوالي 53.5 مليار دولار مقارنة مع توقعات تبلغ 53.1 مليار دولار، مع أرباح معدلة للسهم عند 1.21 دولار.

حقق قسم الألعاب في إنفيديا مبيعات بلغت 4.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 49% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات مراكز البيانات بنسبة 56% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق إلى 41.1 مليار دولار، وهو ما يمثل 88% من إجمالي المبيعات.