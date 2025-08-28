اليابان تضغط على أمريكا لتفعيل رسوم السيارات المخفضة

يستعد كبير المفاوضين التجاريين في اليابان ريوسي أكازاوا لزيارة الولايات المتحدة هذا الأسبوع للضغط على الولايات المتحدة لتفعيل التعريفات الجمركية المخفضة التي تشمل قطاع السيارات وتم الاتفاق عليها في يوليو.

ومن المقرر أن تبدأ الزيارة اليوم والتي ستكون العاشرة منذ بدء المحادثات التجارية بين البلدين هذا العام، وذلك لأن الولايات المتحدة لم تَفِ بعد بوعدها بخفض التعريفات الجمركية على السيارات إلى 15%.

وقال أكازاوا خلال مؤتمر صحفي عقد في طوكيو: من المتوقع أن تتم مراجعة التعريفات الجمركية المتبادلة وخفض الرسوم على السيارات بالتزامن، وذلك حسبما نقلت «بلومبرغ»، وأضاف: نحض الولايات المتحدة على تنفيذ ذلك في أقرب وقت ممكن.

وتسعى اليابان لتطبيق التعريفات المخفضة في أسرع وقت ممكن لأن هذا القطاع يشكل الجزء الأكبر من صادراتها إلى الولايات المتحدة.