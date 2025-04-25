بتكوين تتراجع.. و«عملة ترامب» تصعد 32 %

تراجعت أغلب العملات الرقمية المشفرة، خلال تعاملات، أمس، ولكن «عملة ترامب» الرمزية صعدت بوتيرة حادة، بعد وعد لأكبر حامليها بعشاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وانخفضت «بتكوين» بنسبة 0.95 % إلى 92592 دولاراً، بعدما لامست، أول من أمس، أعلى مستوى لها في أكثر من ستة أسابيع على إثر هدوء التوترات التجارية.

كما تراجعت كل من الإيثريوم بنسبة 0.6 % عند 1773.27 دولاراً، والريبل بحوالي 1.85 % إلى 2.1799 دولار، والـ«دوج كوين» 3 % عند 17.42 سنتاً.

وبحسب بيانات «كوين ماركت كاب» صعدت «عملة ترامب» الرمزية بنسبة 31.6 % إلى 12.42 دولاراً على مدار الـ24 ساعة الماضية، لتحقق مكاسب تناهز 60 % على مدار 7 أيام، وتعزز قيمتها السوقية إلى 2.5 مليار دولار.

وبحسب الموقع الإلكتروني الخاص بعملة الرئيس الأمريكي دُعي أكبر 220 حائزاً لها لتناول العشاء مع ترامب في واشنطن يوم الثاني والعشرين من مايو، مع حفل استقبال لأفضل 25 محفظة.

على صعيد آخر، أكد ترامب خلال أداء بول أتكينز اليمين الدستورية لمنصب رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، مساء الثلاثاء، الحاجة الملحة لسياسات تنظيمية واضحة في قطاع العملات المشفرة بالولايات المتحدة.

وبلغت القيمة السوقية لـ«بتكوين» 1.872 تريليون دولار، خلال تعاملات الأربعاء، لتصبح خامس أكبر أصول العالم قيمة سوقية، بدعم من ارتفاع سعر العملة المشفرة مع انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وبذلك تجاوزت القيمة السوقية لشركة «جوجل» والبالغة 1.859 تريليون دولار، والتي تعد حالياً سادس أكبر الأصول العالمية من حيث القيمة. ورغم هذا الارتفاع الأخير تتخلف «بتكوين» حالياً عن الذهب، وشركات «أبل» و«مايكروسوفت» و«إنفيديا» في تصنيفات الأصول العالمية.