إيرادات كامبريكون الصينية تقفز 4000% في النصف الأول



سجلت صانعة رقائق الذكاء الاصطناعي الصينية «كامبريكون» أرباحاً قياسية في النصف الأول من هذا العام، بدعم من ارتفاع الطلب من شركات من بينها «بايت دانس» على أشباه الموصلات التي تصنعها محلياً لتحل محل رقائق «إنفيديا».

وخلال الأشهر الستة الأولى من العام، حققت الشركة التي يقع مقرها في بكين أرباحاً بقيمة مليار يوان (140 مليون دولار)، بعدما سجلت خسارة قدرها 533 مليون يوان في العام السابق.

كما ارتفعت الإيرادات بصورة هائلة تزيد على 4000% على أساس سنوي لتصل إلى 2.9 مليار يوان (402.7 مليون دولار).

ورغم الارتفاع الهائل إلا أن تلك الأرقام لا تزال ضئيلة عند مقارنتها مع «إنفيديا» التي سجلت إيرادات قيمتها 44 مليار دولار في الربع السنوي من فبراير حتى أبريل، ومن المقرر أن تعلن الشركة الأمريكية نتائج أعمالها عن الربع المالي الأخير في وقت لاحق اليوم.

وتعتبر «كامبريكون» من بين عدد كبير من الشركات في الصين التي تتنافس على أن تكون بديلاً للأمريكية «إنفيديا» في توفير الرقائق اللازمة لتدريب وتشغيل تطبيقات ونماذج الذكاء الاصطناعي، وسط تهديد واشنطن المستمر بمنع بكين من الوصول إلى تقنياتها.

وزاد سهم «كامبريكون» هذا العام بنحو الضعف، لتضيف الشركة أكثر من 40 مليار دولار لقيمتها السوقية، لتصل إلى نحو 80 مليار دولار، بحسب «سي إن بي سي».