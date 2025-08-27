توقعات بتراجع أسعار النفط إلى 50 دولاراً



يتوقع "جولدمان ساكس" تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت أدنى مستويات الخمسين دولاراً للبرميل بحلول أواخر 2026، بسبب زيادة فائض المعروض.

وأوضح البنك في مذكرة للعملاء أنه يتوقع اتساع فائض المعروض من النفط ليصل في المتوسط إلى 1.8 مليون برميل يومياً في الربع الرابع من العام الحالي وحتى الفترة نفسها من العام المقبل، ما سيدفع المخزونات العالمية للارتفاع بنحو 800 مليون برميل بحلول نهاية 2026.

كما يرى البنك الأمريكي أن مخزونات النفط في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سيشكل ثلث إجمالي المخزون العالمي أي ما يعادل 270 مليون برميل في 2026.

موضحاً أن ذلك المخزون إلى جانب تراجع الطلب في دول المنظمة سيؤدي إلى انخفض القيمة العادلة لخام برنت عن مستواها الحالي أعلى السبعين دولاراً.