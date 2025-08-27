حرب ترامب التعليمية.. «هارفارد» مطالبة بنصف مليار دولار وجامعات أخرى توافق على الدفع



دعا الرئيس دونالد ترامب جامعة «هارفارد» إلى دفع تسوية شاملة لاستعادة تمويلها الفيدرالي، عقب حملة صارمة من البيت الأبيض بشأن معاداة السامية في الحرم الجامعي بسبب الاحتجاجات الطلابية على الصراع الدائر في غزة.

وقال ترامب لوزيرة التعليم ليندا مكماهون خلال اجتماع لمجلس الوزراء: «لا نريد أقل من 500 مليون دولار من هارفارد. لا تفاوضي يا ليندا»، حسبما نقلت «سي إن إن».

يأتي هذا بعدما وافقت جامعة «كولومبيا» على دفع 200 مليون دولار لوزارة الخزانة الأمريكية على مدى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى 21 مليون دولار لتسوية تحقيقات لجنة تكافؤ فرص العمل الأمريكية، وسيشرف مراقب مستقل على تنفيذ مختلف بنود الاتفاقية.

وفي حين وافقت جامعة «براون» على دفع 50 مليون دولار كمنح على مدى 10 سنوات لمنظمات تنمية القوى العاملة في «رود آيلاند»، متجنبة بذلك المدفوعات المباشرة للحكومة الفيدرالية.

ويواصل البيت الأبيض مفاوضاته مع جامعتي «كورنيل» و«نورث وسترن».

وانضم وزير التجارة هوارد لوتنيك خلال الاجتماع إلى الضغط على الجامعات بالحديث عن استهداف براءات اختراع ناتجة عن أبحاث ممولة فيدرالياً، في إطار استراتيجية تضييق الإدارة الأمريكية الخناق على مؤسسات التعليم العالي.

وأشار لوتنيك إلى الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الإدارة لمحاولة الحصول على ملكية براءات الاختراع الخاصة بأبحاث الجامعات التي يغطيها التمويل الفيدرالي «سنعقد صفقة معهم جميعاً، إذا منحناهم المال، ألا تعتقدون أنه من العدل أن تحصل الولايات المتحدة الأمريكية ودافعو الضرائب الذين يمولون هذه الأبحاث على نصيب من ذلك؟».