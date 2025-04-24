الصين تبطئ الإنتاج وتخفض ساعات العمل مع تعليق وإلغاء الطلبات

اتجهت مصانع صينية لإبطاء الإنتاج، ومنح عطلات إجبارية لبعض العمال، بفعل تداعيات الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي الوقت الذي تواجه فيه معظم السلع الصينية رسوماً أمريكية بنحو 145 % على الأقل، يقول بعض مُلاك المصانع، إن المستهلكين الأمريكيين ألغوا أو علقوا طلبات، ما أجبر المصنعين الصينيين على خفض الإنتاج، وفقاً لصحيفة فاينانشال تايمز.

واتجه نحو 15 % من جميع الصادرات الصينية نحو أمريكا العام الماضي.

وشارك عشرات العمال منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، لصور لخطوط الإنتاج الهادئة، أو إشعارات تعليق الإنتاج، بما يشير إلى مدى تأثير التعرفات الجمركية.

ويقول العاملون إن الحرب التجارية أدت إلى تعليق الإنتاج لمدة أسبوع أو أكثر، داخل مصانع تصنع منتجات تتراوح ما بين الأحذية والملابس، والأجهزة الكهربائية. كما أعلن بعض أصحاب المصانع أنهم خفضوا أيام العمل الأسبوعية، أو عطلة نهاية الأسبوع.

هذا، وقالت ثلاث جهات توظيف للمصانع في مقاطعة غوانغدونغ، إن المزيد من المصانع اتجهت لخفض ساعات العمل الإضافية، مع اتجاه الشركات التي تعتمد بشكل كبير على الطلبات الأمريكية، لوضع إجمالي المصنع في عطلة.

وكانت الصين، التي أعلنت فائضاً تجارياً بنحو تريليون دولار العام الماضي، قد استجابت لتعرفات ترامب، بتطبيق رسوم إضافية بنسبة 125 % على الواردات من أمريكا.

لكن تقارير صحافية أفادت بأن البيت الأبيض يدرس خفض الرسوم الجمركية على الصين، عند مستوى يتراوح ما بين 50% إلى 65 %. لكن وزارة التجارة الصينية أعلنت أنه لم يعقد في الوقت الحالي أي اجتماعات تجارية مع الجانب الأمريكي.