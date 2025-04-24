17.92 مليار دولار إيرادات بيبسيكو.. والشركة تخفض التوقعات

كشفت شركة بيبسيكو عن أرباح دون توقعات المحللين في الربع الأول من العام الجاري، كما خفضت توقعاتها للأرباح بسبب حالة عدم اليقين الناجمة عن تطبيق التعريفات الجمركية.

وبلغت الأرباح المعدلة للسهم 1.48 دولار أقل من التوقعات البالغة 1.49 دولار، فيما بلغت الإيرادات 17.92 مليار دولار، أعلى من التوقعات، عند 17.77 مليار دولار، لكنها تراجعت 1.8% على أساس سنوي.

وقالت الشركة إن صافي أرباحها قد سجل 1.83 مليار دولار في الفترة من يناير وحتى مارس، وهو ما يعد تراجعاً عن مستويات 2.04 مليار دولار المسجلة خلال نفس الفترة قبل عام.

هذا وتراجع حجم المبيعات العالمية لوحدة الأطعمة سريعة التحضير 3%، فيما استقرت المبيعات بالنسبة لوحدة المشروبات.

وتتوقع الشركة حالياً أن تبقى الأرباح الأساسية لكل سهم (مع استبعاد تأثيرات تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية،) دون تغيير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يشكل انخفاضاً من التوقعات السابقة بتسجيل نمو من خانة واحدة.

وبحسب الرئيس التنفيذي للشركة رامون لاغوارتا، فإن بيبسيكو تتوقع المزيد من التقلبات وعدم اليقين، بشكل خاص التطورات المتعلقة بالتجارة العالمية، التي يتوقعون أن تزيد من تكاليف سلاسل الإمدادات لدى الشركة.