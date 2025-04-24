"باي بال": دبي بوابتنا لربط العملاء بالاقتصاد العالمي

أكدت شركة باي بال عبر موقعها على الإنترنت أن حضورها في دبي عبر مقر جديد في مدينة دبي للإنترنت، يعزز التزامها تجاه عملائها ويتيح للشركة فرصة التقريب بين عملائها من المستهلكين والشركات.

واعتبرت «باي بال» أن وجودها في دبي توسع يتيح لها إضافة إمكانيات التجارة العالمية للمنطقة، بما في ذلك المدفوعات السلسة، والأمان المتقدم، والوصول الأوسع إلى شبكات الدفع الدولية، ما يساعد الشركات الكبرى والصغيرة على البيع عبر الحدود.

وفي كلمتها خلال مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي 2025، قالت سوزان كيرير، رئيسة الأسواق العالمية في باي بال: "تتمتع باي بال بمكانة فريدة لردم الفجوة بين المستهلكين والشركات في مجال التجارة عبر الحدود، ما يسهم في نمو الاقتصادات المحلية. نحن نخدم اليوم أكثر من 430 مليون عميل حول العالم، ونتطلع إلى الوصول إلى المزيد من العملاء من خلال مركزنا الإقليمي الجديد في الشرق الأوسط وأفريقيا. نريد تمكين الشركات في هذه المنطقة من التواصل مع مستهلكينا العالميين، وإتاحة الفرصة للمستهلكين هنا للتسوق بثقة دولياً".

وأضافت سوزان: "مع التحول السريع الذي يحدثه الذكاء الاصطناعي في طرق التسوق والدفع، تطور باي بال تجارب التسوق من الجيل التالي بسرعة، بما في ذلك المحافظ الذكية والتجارة المدفوعة بالوكلاء الذكيين. لا نطيق الانتظار لاصطحاب عملائنا وشركائنا في هذه الرحلة معنا".

يأتي هذا الإعلان بعد سلسلة من الصفقات الكبرى التي أبرمتها باي بال مؤخراً مع تجار وشركاء في المنطقة.

وقال أوتو ويليامز، نائب الرئيس الأول ورئيس ومدير عام باي بال في الشرق الأوسط وأفريقيا: "من خلال شراكات استراتيجية مع البنوك، وشركات التكنولوجيا المالية، ومزودي خدمات الاتصالات، وغيرهم من اللاعبين في مجال التجارة، يمكننا توسيع الوصول الجماعي إلى الاقتصاد الرقمي العالمي. نحن فخورون بخدمة العديد من أكبر الشركات الإلكترونية في المنطقة في قطاعات حيوية مثل الطيران والسياحة والسلع الرقمية والتجزئة. ومن خلال مركزنا الإقليمي الجديد في دبي، نحن مستعدون لتحقيق المزيد، لا سيما بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي سنزودها بالأدوات اللازمة لجذب العملاء وتحويلهم والاحتفاظ بهم على نطاق عالمي".