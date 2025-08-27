الدولار يتخلى عن مكاسبه بعد إقالة «كوك»

تخلى الدولار عن مكاسبه في تعاملات أمس، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالة ليسا كوك عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وانخفض مؤشر الدولار 0.3% إلى 98.187، بعدما أعلن ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قرار إقالة «كوك».

وجاء هذا التراجع، بعدما سجلت العملة الأمريكية، الاثنين، أكبر مكاسب يومية لها في أربعة أسابيع.

وقالت تشارو تشانانا كبيرة محللي الاستثمار لدى ساكسو ماركتس في سنغافورة: «لا تشعر الأسواق بالذعر، لكنها تعيد حساباتها. قرار خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر، يبدو أكثر احتمالاً بعد إقالة كوك».

وأضافت: «لكن الأمر لا يقتصر على خفض الفائدة، بل يتعلق أيضاً باستقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي والمخاطر المؤسسية المتزايدة في الولايات المتحدة».

وجرى تداول الدولار عند 147.18 يناً، بارتفاع 0.4%، مقارنة بالمستوى الذي كان عليه في نهاية جلسة التداول السابقة في الولايات المتحدة.

وارتفع اليورو 0.2% في التعاملات الآسيوية، وسجل في أحدث تعاملات 1.1650 دولار، فيما جرى تداول الجنيه الإسترليني عند 1.3483 دولار.

وسجل الدولار الأسترالي 0.64915 دولار أمريكي، مرتفعاً 0.15%.

ولامس اليوان أعلى مستوى له خلال 9 أشهر مقابل العملة الأمريكية، الاثنين، على خلفية تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، عقب تلميح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بتغير محتمل في السياسة النقدية، لدعم سوق العمل.

وحدد بنك الشعب الصيني متوسط سعر تداول اليوان في السوق المحلي، عند 7.1161 يوانات للدولار، وهو أعلى مستوى له منذ 6 نوفمبر 2024، ويتجاوز توقعات المحللين البالغة 7.1551 يوانات، بـ390 نقطة، ويسمح للسعر بالتحرك بنسبة 2% صعوداً أو هبوطاً.