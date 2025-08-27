«بتروتشاينا» تعتزم شراء 3 شركات لتخزين الغاز بـ 5.6 مليارات دولار

قدمت شركة «بتروتشاينا» الصينية، عرضاً للاستحواذ على ثلاث شركات لتخزين الغاز الطبيعي، بقيمة إجمالية تبلغ 40 مليار يوان (5.6 مليارات دولار)، في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للغاز في الصين.

وبحسب إفصاح قدمته الشركة لبورصة هونغ كونغ، وافق مجلس إدارة أكبر منتج للنفط والغاز في الصين، على خطة شراء شركات تخزين الغاز في شينجيانغ وشيانغقوسي ولياوهي، من المساهم المسيطر المملوك للدولة، شركة النفط الوطنية الصينية.

وقالت «بتروتشاينا» في الإفصاح، إن شراء الشركات الثلاث سيضيف نحو 11 مليار متر مكعب، إلى قدرة تخزين الغاز لدى الشركة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستعزز كفاءة التخزين، وتزيد من العوائد الإجمالية للقطاع.

ويشمل العرض المقدم من «بتروتشاينا» نحو 17 مليار يوان لشركة تخزين الغاز في شينجيانغ، و10 مليارات يوان لشركة تخزين الغاز في شيانغقوسي، وحوالي 13 مليار يوان لشركة تخزين الغاز في لياوهي.