نصف تريليون دولار مبيعات الإلكترونيات بالصين في 3 أشهر

سجل قطاع التجارة الإلكترونية بالصين نمواً مطرداً خلال الربع الأول مدفوعاً بسياسات الدولة لحفز الاستهلاك بما في ذلك برنامجها الواسع النطاق لاستبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة، وفق ما أعلنته وزارة التجارة الصينية، أمس.

وذكرت صحيفة الشعب اليومية، أن الأرقام الرسمية أظهرت أن قيمة مبيعات التجزئة عبر الإنترنت وصلت إلى 3.6 تريليونات يوان (حوالي 499.6 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام الجاري فيما ازدادت قيمة المبيعات من السلع المادية عبر الإنترنت 5.7%. ولفتت الوزارة إلى أن هناك أيضاً زيادة 7.4% في مبيعات السلع الرقمية عبر الإنترنت.