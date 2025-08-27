«إتش إس بي سي» يواجه غرامة في هونغ كونغ

فرضت الجهات التنظيمية في هونغ كونغ، غرامة قدرها 4.2 ملايين دولار هونغ كونغ (537.683 ألف دولار أمريكي)، على بنك «إتش إس بي سي»، نتيجة قصور في تسجيل البيانات وربطها عبر أنظمة البنك.

وأوضحت السلطات أن البنك لم يفصح بشكل صحيح عن علاقاته المصرفية الاستثمارية مع الشركات المدرجة في هونغ كونغ، في أكثر من 4200 تقرير بحثي نشر بين 2013 و2021.

وجاءت الغرامة، نتيجة لتقرير من البنك، أعقبه تحقيق مشترك من قبل هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة (إس إف سي)، وسلطة النقد في هونغ كونغ .

لكن أوضحت السلطات أنها لم تتوصل لأي دلائل عن تحقيق العملاء خسائر نتيجة المشكلات المتعلقة بالإفصاحات.