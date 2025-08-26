«كوريان إير» تعتزم شراء 100 طائرة بوينغ

أعلنت شركة الطيران الكورية الجنوبية «كوريان إير» الثلاثاء اعتزامها شراء أكثر من مئة طائرة بوينغ، في صفقة هي الأضخم على الإطلاق في تاريخ الطيران في هذا البلد، وقد تم الإعلان عنها بعيد ساعات من استضافة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الكوري الجنوبي في واشنطن.

وقالت الشركة في بيان: إن «كوريان إير أعلنت نيتها شراء 103 طائرات من الجيل الجديد من بوينغ».

وأضافت: إن الصفقة تشمل أيضاً محركات احتياطية من شركة «جي إي إيروسبيس» وقيمتها الإجمالية تناهز حوالي 50 مليار دولار.

ولفتت الخطوط الجوية الكورية إلى أن تسليم الطائرات يفترض أن يجري «حتى نهاية 2030».

وفي بيانها أوضحت الشركة ومقرها في سيئول أن «طلبية شراء الطائرات تشمل 20 طائرة بوينغ 777-9، و25 طائرة من بوينغ 787-10، و50 طائرة من بوينغ 737-10، وثماني طائرات شحن من بوينغ 777-8F».

وتم توقيع الاتفاقية في واشنطن الإثنين خلال اجتماع بين شركات أمريكية وأخرى كورية جنوبية بإشراف وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك ووزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية.

وعقد ترامب الإثنين أول اجتماع له مع رئيس كوريا الجنوبية لي جاي-ميونغ لمناقشة العلاقات الثنائية، وذلك بعد أسابيع فقط من اتفاق البلدين على صفقات تجارية تضمنت إعلانات عن استثمارات ضخمة في الولايات المتحدة.

وفي مارس وافقت الخطوط الجوية الكورية على شراء ما يصل إلى 50 طائرة بوينغ، في صفقة قدرت قيمتها بحوالي 32 مليار دولار وشملت أيضاً محركات من «جي إي إيروسبيس».

وتواجه شركة بوينغ مشكلات تتعلق بتراكم طلبات التصنيع ومخاوف تتعلق بالسلامة.