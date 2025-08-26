40% حصة الصين من براءات الاختراع في الطاقة الجديدة بالعالم

أصبحت الصين دولة رائدة عالمياً في تكنولوجيا ومعدات الطاقة الجديدة، حيث تمثل براءات اختراعها في مجال الطاقة الجديدة أكثر من 40% من إجمالي براءات الاختراع في العالم في هذا المجال، وفقاً لما ذكره مسؤول الثلاثاء.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن وانج هونج تشي، رئيس الإدارة الوطنية للطاقة في الصين قوله في مؤتمر صحافي إن البلاد واصلت تحطيم الأرقام القياسية العالمية في مجالات رئيسية خلال فترة الخطة الخمسية الرابعة عشرة من 2021 حتى 2025.

وأضاف تشي: إن الصين سجلت أيضاً أرقاماً قياسية في كفاءة الطاقة الشمسية ومحطات طاقة الرياح البحرية.

كما ارتفع حجم تخزين الطاقة الجديدة في الصين إلى المرتبة الأولى عالمياً.