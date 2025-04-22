الذهب يتوهج عند مستوى قياسي جديد فوق 3400 دولار

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد مع تراجع الدولار الأمريكي مجدداً نتيجة انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقف مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، بجانب المخاوف من الحرب التجارية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر المعدن الأصفر تجاوز 3385 دولاراً للأوقية، في الوقت الذي تراجع فيه الدولار إلى أقل مستوياته منذ أوائل 2024، فيما قفزت العقود الآجلة للذهب 2% متجاوزة 3400 دولار.

يأتي ذلك في حين يفكر الرئيس ترامب في إقالة رئيس بنك الاحتياط الاتحادي جيروم باول، بينما كان يدافع عن خفض أسعار الفائدة. وحذر رئيس بنك احتياط شيكاغو الاتحادي، أوستن جولسبي، من المساعي الرامية إلى الحد من استقلالية السلطة النقدية.

وقال كريستوفر وونج المحلل الاقتصادي في مجموعة أوفر سيس تشاينيز بنكنج كورب: «فصل باول لن يقوض فقط مبدأ استقلال البنك المركزي، وإنما يخاطر بتسييس السياسة النقدية الأمريكية بطريقة ستؤدي إلى اضطراب الأسواق».

وارتفع سعر المعدن النفيس إلى مستويات قياسية متتالية هذا العام، حيث أدى النزاع التجاري إلى زعزعة استقرار الأسواق، مما أضر بالإقبال على الأصول الخطرة، وسرع من الإقبال على الملاذات الآمنة. وشهدت حيازات صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالسبائك ارتفاعاً خلال الأسابيع الاثنى عشر الماضية، وهي أطول فترة منذ 2022 كما أضافت البنوك المركزية المعدن إلى احتياطياتها، مما عزز الطلب العالمي.

وعلى صعيد الحرب التجارية أعلنت الصين معارضتها القوية لأي صفقة بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين على حساب المصالح الصينية، بحسب ما قاله متحدث باسم وزارة التجارة الصينية.

وقال المتحدث: إذا نشأ مثل هذا الموقف، فإن الصين لن تقبله وستتخذ بحزم التدابير المضادة، مضيفاً: إن البلاد لديها العزم والقدرة على حماية حقوقها ومصالحها المشروعة، بحسب وكالة الأنباء الصينية «شينخوا».

وأدلى المتحدث بهذه التصريحات في معرض رده على التقارير التي تفيد أن الولايات المتحدة تستعد للضغط على دول أخرى لتقييد العلاقات التجارية مع الصين مقابل إعفاءات من الرسوم الجمركية. وارتفع سعر الذهب في العقود الفورية 1.8% إلى 3385.98 دولاراً للأوقية، في حين جرى تداوله بسعر 3385.77 دولاراً للأوقية خلال التعاملات، وارتفع سعر الفضة 1% في حين تراجع سعر البلاتين والبالاديوم.