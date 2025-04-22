أوروبا تبحث تسهيل امتثال صادرات الغاز الأمريكية للقواعد التنظيمية

يبحث الاتحاد الأوروبي تعديل قواعد انبعاثات الميثان، ما قد يفيد مُصدّري الغاز الطبيعي المسال الأمريكيين، في إطار خيارات الطاقة التي يجري استكشافها لدعم محادثات التجارة مع الولايات المتحدة، بحسب تقرير. ووفقاً لما نقلته «رويترز» عن مصادر على دراية بالأمر، تستكشف المفوضية الأوروبية أوجه المرونة المحتملة في قانون الميثان، لبحث إدخال قواعد فنية تُمكّن المُصدّرين الأمريكيين من اعتبارهم مُلتزمين بقواعد الاتحاد الأوروبي.

وقد تُعقّد هذه الخطوة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلغاء اللوائح الأمريكية الحالية التي تُلزم مُنتجي الغاز بالإبلاغ عن انبعاثات الميثان لديهم، ما يُصعّب على الاتحاد الأوروبي تبرير السماح للشركات الأمريكية بالامتثال تلقائياً. وابتداءً من هذا العام، يُلزم الاتحاد الأوروبي مُستوردي النفط والغاز، بمراقبة انبعاثات الميثان المُرتبطة بتلك الشحنات والإبلاغ عنها.