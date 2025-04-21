مخاوف «إقالة باول» تهوي بالأسهم الأمريكية .. وداو جونز ينخفض 1000 نقطة

هبطت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، الاثنين، بعد أن أثار انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، مخاوف إزاء استقلالية البنك المركزي وأزعجت المستثمرين القلقين إزاء الحرب التجارية المتصاعدة.

وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 2.6 % أو 1000 نقطة، وانخفض مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 2.7 %، و«ناسداك» المركب بنسبة 3%.

هذا وهبط سهما «تسلا» بنسبة 6% قبل إعلان النتائج الثلاثاء، و«إنفيديا» بنسبة و4 % على التوالي، بعد الإعلان عن أن شركة هواوي تكنولوجيز تعتزم البدء في إرسال شحنات ضخمة من شريحتها المتطورة للذكاء الاصطناعي 910سي إلى العملاء الصينيين في وقت قريب قد يكون الشهر المقبل

ودعا ترامب، الخميس، الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن إقالة جيروم باول قد تستغرق وقتاً أطول، في حين أكد كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، أن الرئيس وفريقه يدرسون ما إذا كانت إقالة «باول» خياراً مطروحاً.

ويترقب المستثمرون صدور نتائج أعمال 100 شركة مدرجة في مؤشر «إس آند بي 500»، في مقدمتها «ألفابت» و«تسلا» و«بوينج»، مع تصريحات المسؤولين في هذه الشركات بشأن تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة على أعمالها.

هذا الأسبوع سيشهد نشر مؤشرات مديري المشتريات من اليابان، وأوروبا، والولايات المتحدة، ما يمنح الأسواق أول لمحة منسقة عن النشاط الصناعي والخدمات منذ بدء تطبيق رسوم ترمب في 2 أبريل، والتي لا تزال جزئياً معلقة، كما يُتوقع صدور استطلاعات رأي للأعمال في الاقتصادات الرئيسية.