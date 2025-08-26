انخفاض الدولار بعد إقالة ليسا كوك من المركزي الأمريكي

تخلى الدولار عن مكاسبه في التعاملات المبكرة في آسيا اليوم الثلاثاء بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالة ليسا كوك، عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وانخفض مؤشر الدولار 0.3 بالمئة إلى 98.187 بعدما أعلن ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قرار إقالة كوك.

وجاء هذا التراجع بعدما سجلت العملة الأمريكية أمس الاثنين أكبر مكاسب يومية لها في أربعة أسابيع.

وقالت تشارو تشانانا، كبيرة محللي الاستثمار لدى ساكسو ماركتس في سنغافورة "لا تشعر الأسواق بالذعر، لكنها تعيد حساباتها. قرار خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر يبدو أكثر احتمالا بعد إقالة كوك".

وأضافت "لكن الأمر لا يقتصر على خفض الفائدة، بل يتعلق أيضا باستقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي والمخاطر المؤسسية المتزايدة في الولايات المتحدة".

وتشكل خطوة ترامب غير المسبوقة تصعيدا حادا في معركته مع مجلس الاحتياطي الاتحادي، الذي ينتقده الرئيس بسبب عدم خفض أسعار الفائدة بسرعة، كما أنها تزيد من مخاوف المستثمرين حيال استقلالية البنك المركزي.

وجرى تداول الدولار عند 147.18 يناً، بارتفاع 0.4 بالمئة مقارنة بالمستوى الذي كان عليه في نهاية جلسة التداول السابقة في الولايات المتحدة.

وارتفع اليورو 0.2 بالمئة في التعاملات الآسيوية وسجل في أحدث تعاملات 1.1650 دولار، فيما جرى تداول الجنيه الإسترليني عند 1.3483 دولار.

وسجل الدولار الأسترالي 0.64915 دولار أمريكي، مرتفعا 0.15 بالمئة في التعاملات المبكرة.

أما العملات المشفرة فتأرجحت بين المكاسب والخسائر بعد معاملات متقلبة على مدار أيام. وتراجعت عملة بتكوين 0.2 بالمئة وتتجه إلى تسجيل خسائر لليوم الرابع على التوالي، بينما انخفضت عملة إيثر 0.1 بالمئة.