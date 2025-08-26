اليوان لأعلى مستوى في 9 أشهر مقابل الدولار

لامس اليوان أعلى مستوى له خلال 9 أشهر مقابل العملة الأمريكية، على خلفية تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، عقب تلميح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بتغير محتمل في السياسة النقدية، لدعم سوق العمل.

وخلال تعاملات، أمس، تراجع الدولار أمام العملة الصينية بنسبة 0.2 % عند 7.1499 يوان، وهو أعلى مستوى للعملة الصينية منذ 8 نوفمبر 2024 (7.1405 يوان للدولار).

وحدد بنك الشعب الصيني متوسط سعر تداول اليوان في السوق المحلي، عند 7.1161 يوان للدولار، وهو أعلى مستوى له منذ 6 نوفمبر 2024، ويتجاوز توقعات المحللين البالغة 7.1551 يوان بـ 390 نقطة، ويسمح للسعر بالتحرك بنسبة 2 % صعوداً أو هبوطاً.

وارتفع الدولار 0.2 % مقابل اليورو ليصل إلى 1.1699 دولار لكل يورو، لكنه لا يزال قريباً من أدنى مستوى سجله يوم الجمعة عند 1.174225 دولار، وهو مستوى لم يُسجل منذ 28 يوليو.

وصعد الدولار أيضاً 0.1% أمام الجنيه الاسترليني إلى 1.3502 دولار لكل جنيه بعد انخفاض بنسبة 0.8 % في الجلسة السابقة، وزاد 0.4 % مقابل الين الياباني إلى 147.46 يناً، ليستعيد جزءاً من خسارته السابقة التي بلغت واحداً بالمئة يوم الجمعة.

أما الدولار الأسترالي، الذي يُعتبر عملة حساسة للمخاطر، فقد ارتفع مؤقتاً إلى أعلى مستوى له خلال أسبوع عند 0.6523 دولار ثم تراجع قليلاً إلى 0.6484 دولار، بعد أن قفز 1.1 % في الجلسة السابقة.