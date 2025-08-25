ترامب: سأواصل إبرام اتفاقات على غرار صفقة إنتل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم "الاثنين" إنه سيواصل عقد صفقات مثل تلك التي أعلنت عنها إدارته الأسبوع الماضي مع شركة صناعة الرقائق المتعثرة إنتل.

وأضاف في منشور على منصته تروث سوشيال إنه سيساعد أيضا الشركات التي تعقد صفقات مماثلة مع الولايات الأمريكية.

وكان ترامب قال "الجمعة" إن الحكومة الأمريكية تعتزم الاستحواذ على حصة 10 % في الشركة بموجب اتفاق معها، في أحدث تدخل استثنائي من البيت الأبيض في شؤون الشركات.

ويقضي الاتقاف بتحويل جزء أو كل المنح التي منحتها "إنتل" بموجب قانون "الرقائق الأمريكية" إلى أسهم في الشركة، والتي تبلغ قيمتها نحو 10.9 مليارات دولار للمشاريع التجارية والعسكرية.



