سهم بوما يقفز 16% بعد تقرير عن بيع حصة أرتميس

قفز سهم «بوما» خلال تعاملات الإثنين، بعدما أفادت وكالة «بلومبرج» أن شركة «أرتميس»، الذراع الاستثمارية لعائلة «بينو» الفرنسية المالكة لمجموعة «كيرينج»، تدرس خيارات بشأن بيع حصتها البالغة 29% في شركة الملابس الرياضية الألمانية.

وارتفع سهم الشركة المدرج في بورصة «إكسترا» الألمانية بنسبة 15.9% إلى 21.7 يورو خلال التداولات.

وذكرت مصادر مطلعة لوكالة «بلومبرج» أن عائلة «بينو» استعانت بمستشارين ماليين لتقييم الخيارات المتاحة لحصتها في «بوما»، وبدأت بالفعل التواصل مع مشترين محتملين.

وذلك في الوقت الذي تواجه فيه شركة «أرتميس» تدقيقاً متزايداً من جانب المستثمرين بعد تقارير عن تراكم مستويات مرتفعة من الديون نتيجة سعيها لتنويع محفظتها الاستثمارية.