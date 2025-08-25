"موديز" تخفض النظرة المستقبلية للنمسا إلى "سلبية"

خفّضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، تصنيف نظرتها المستقبلية للنمسا من "مستقرة" إلى "سلبية"، مع الإبقاء على التصنيف الائتماني للبلاد عند مستوى "Aa1"، فيما أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيف النمسا عند "AA+" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وعزت "موديز" قرار خفض توقعاتها المستقبلية للنمسا، إلى استمرار وتفاقم التراجع في قوة البلاد المالية، ما يعكس ضعف فعالية السياسة المالية، مقارنة بما كان متوقعًا في آخر تقرير، كما أشارت إلى ضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي، والدين العام. وفي المقابل أشارت الوكالة إلى اقتصاد النمسا التنافسي والمزدهر، واستدامة ديونها الجيدة، بما يُبرر احتفاظها بتصنيف "Aa1".

وعلّق ماركوس مارترباور، وزير مالية النمسا، على قرار "موديز"، قائلاً "خطوة الوكالة ليست مفاجئة"، وأوضح أن حجم مشاكل الميزانية لم يكن معروفًا في فبراير الماضي، عندما صدر آخر تصنيف للوكالة.

وأشار الوزير إلى اعتماد الحكومة إجراءات وحزم تقشفية لضبط الميزانية، وتعهد بعمل الحكومة على إعادة النمسا للمسار الصحيح ماليًا، وقال "سنطبق خطة الضبط بصرامة"، وعبر عن ثقته في تحقيق التوازن في الميزانية وتحسين التصنيفات الائتمانية مرة أخرى.