حروب ترامب ليست فقط خارجية .. الاحتياطي الفيدرالي في مرمى النيران

لم تعد تقتصر حروب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الخارج بعد إطلاق «قائمة تعريفاته التي أقلقت الجميع»، بل طالت كذلك الداخل وتحديداً الاحتياطي الفيدرالي الذي بلغ استياء ترامب منه ذروته الأسبوع الماضي؛ إذ هدد الرئيس باتخاذ خطوة غير مسبوقة تتمثل في إقالة رئيس المؤسسة التي تحظى باستقلالية تامة.

ودعا ترامب مراراً إلى خفض معدلات الفائدة لتسهم في تحفيز النمو الاقتصادي مع إطلاق خططه المرتبطة بالرسوم الجمركية، وهدد بإقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ما لم يمتثل، واضعاً المصرف والبيت الأبيض على مسار تصادمي يحذّر المحللون من أنه قد يزعزع استقرار أسواق المال الأمريكية. وقال ترامب، الخميس، في إشارة إلى باول الذي تنتهي ولايته الثانية لأربع سنوات على رأس الاحتياطي الفيدرالي في مايو 2026: «إذا أردتُ طرده فسيخرج بشكل سريع جداً، صدقوني».

من جانبه، أكد باول أنه لا ينوي التنحي مبكراً، مضيفاً هذا الأسبوع أنه يعتبر استقلال المصرف في تقرير السياسة النقدية «مسألة مرتبطة بالقانون».

وأفادت كبيرة خبراء الاقتصاد لدى «كاي بي إم جي» دايان سوونك فرانس برس: «من الواضح أن إحساس رئيس الاحتياطي الفيدرالي بأن عليه التطرق إلى الأمر يعني أنهم جديّون»، في إشارة إلى البيت الأبيض.

وأما كبيرة خبراء الاقتصاد لدى «وولف ريسرتش» ستيفاني روث، فعبرت عن اعتقادها بأن الجانبين «سيصطدمان» لكنها استبعدت أن «يستسلم الاحتياطي الفيدرالي للضغط السياسي».

ويتفق معظم خبراء الاقتصاد على أن خطط الإدارة المرتبطة بالرسوم والتي تشمل فرض تعرفة «أساسية» عامة نسبتها 10 % على الواردات من معظم البلدان، ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو الاقتصادي، على الأقل في الأمد القصير.

ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى تباطؤ النمو وارتفاع الأسعار، ما سيبعد إمكانية تحقيق هدف الاحتياطي الفيدرالي الطويل الأمد القاضي بنسبة تضخم قدرها 2 %، ويمنع على الأرجح صانعي السياسات من خفض المعدلات خلال الشهور القليلة المقبلة.

وقالت روث في مقابلة: «لن يستجيبوا لمجرد أن ترامب قال في منشور إن عليهم خفض المعدلات»، مضيفة، أنه إن أقدم المصرف المركزي على خطوة من هذا النوع، فسيقود ذلك إلى «كارثة» بالنسبة للاقتصاد الأمريكي.

ويشير العديد من خبراء القانون إلى أن الرئيس الأمريكي لا يملك سلطة إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي أو أي من زملائه في لجنة تحديد معدل الفائدة التابعة للمصرف والتي تضم 19 شخصاً، لأي دافع باستثناء وجود سبب وجيه لذلك.

ونظام الاحتياطي الفيدرالي الذي وُضع قبل أكثر من قرن، مصمم أيضاً لحماية البنك المركزي الأمريكي من التدخلات السياسية. وقالت روث: إن «الاستقلال بالغ الأهمية بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي»، مضيفة أن «البلدان التي لا تملك مصارف مركزية مستقلة لديها عملات أضعف بشكل لافت ومعدلات فائدة أعلى بشكل لافت أيضاً». وأوضح كبير خبراء الاقتصاد لدى «موديز أناليتكس» مارك زاندي لفرانس برس: «لدينا أدلة قوية على أن إضعاف استقلال البنك المركزي فكرة رديئة حقاً».

وينبع أحد التهديدات الأخطر لاستقلالية الاحتياطي الفيدرالي من قضية قائمة أشارت إدارة ترامب في إطارها إلى أنها ستسعى إلى الطعن في قرار صدر عام 1935 عن المحكمة العليا يحرم الرئيس الأمريكي من حق إقالة رؤساء الوكالات الحكومية المستقلة. ويمكن أن تكون لهذه القضية تداعيات خطِرة على الاحتياطي الفيدرالي، نظراً إلى وضعه كوكالة مستقلة يعتقد قادتها أنه لا يمكن للرئيس حالياً فصلهم من العمل لأي سبب باستثناء وجود سبب وجيه. لكن حتى وإن نجحت إدارة ترامب قضائياً، فقد تصطدم سريعاً بجدار الحماية الأخير لاستقلالية الاحتياطي الفيدرالي: أسواق السندات.