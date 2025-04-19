مليون دولار لـ«بيتكوين» و30 ألفاً للذهب.. سعر متوقع في 2035

توقع رجل الأعمال الأمريكي ومؤلف الكتاب الشهير «الأب الغني الأب الفقير» روبرت كيوساكي، أن يصل سعر البيتكوين إلى مليون دولار، وترتفع أوقية الذهب إلى 30 ألف دولار بحلول 2035، داعياً الأشخاص إلى سرعة الاستثمار في الأصلين. وقال في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «أؤمن بشدة أنه بحلول عام 2035 سيتجاوز سعر البيتكوين المليون دولار وسيصل سعر أوقية الذهب إلى 30 ألف دولار، فيما ستبلغ أوقية الفضة 3 آلاف دولار». وأضاف: «ستكون هذه أسهل أموال تجنيها على الإطلاق، وأولئك الذين ينتظرون بخوف قد يكونون أكبر الخاسرين».

وتابع: «في عام 2025 ستبلغ ديون بطاقات الائتمان أعلى مستوياتها على الإطلاق، وسيصل الدين الأمريكي في أعلى مستوياته على الإطلاق، وكذلك ترتفع البطالة ويخسر نظام التقاعد الأمريكي كيه 401 الأموال، والمعاشات التقاعدية تُسرق، وقد تتجه الولايات المتحدة نحو كساد أكبر».

وأوضح: «أشعر بالحزن لأنني - كما ذكرت في تغريدة سابقة - حذرت الناس من هذه الفوضى في كتاب «نبوءة الأب الغني»، وهو كتاب يتحدث عن أكبر انهيار قادم لسوق الأسهم في التاريخ وهو ما نشهده الآن».

وحذر كيوساكي من أن الكساد الكبير المقبل سيتسبب في إفقار الملايين، وقد تتمتع قلة ممن يتخذون إجراءات بثروة كبيرة وحرية، فالانهيار الكبير الذي توقعته والانهيار الذي يحدث الآن، قد يكون فرصة حياتك لتحقيق ثروة كبيرة، والأهم من ذلك، الحرية المالية، لذا لا تضيعوا هذه الفرصة.