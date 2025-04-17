تأرجح «وول ستريت» وتراجع طفيف في أوروبا بعد خفض الفائدة

تأرجحت الأسهم الأمريكية الخميس وتباينت اتجاهات مؤشرات بورصة وول ستريت، وارتفع المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المجمع في وقت ينصب فيه التركيز على اتجاهات أسعار الفائدة ومحادثات الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة واليابان، بينما انخفض المؤشر داو جونز الصناعي نتيجة لخسائر سهم شركة يونايتد هيلث.

وهوى سهم يونايتد هيلث 18 % بعدما خفضت الشركة توقعاتها للعام الجاري.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 462.72 نقطة، أو 1.17 %، عند الفتح إلى 39206.67 نقاط، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 29.8 نقطة، أو 0.56 %، إلى 5305.45 نقاط، وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 92.8 نقطة أي 0.57 % إلى 16399.973 نقطة.

وقال جون وليامز، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، إنه لا يرى حاجة وشيكة إلى تغيير سياسة أسعار الفائدة بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وعزا وليامز ذلك إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب يُرجح أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم وإضعاف النمو وزيادة البطالة.

وأضاف وليامز في مقابلة مع قناة فوكس بيزنس التلفزيونية، «أعتقد أن السياسة النقدية في وضع جيد. لا أرى أي حاجة إلى تغيير سعر الفائدة على الأموال الاتحادية في أي وقت قريب».

وتراجع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، ما يشير إلى أن وضع سوق العمل لا يزال مستقراً في أبريل، إلا أن الضبابية التي تكتنف سياسة الرسوم الجمركية تجعل الشركات مترددة في زيادة عدد الوظائف.

وأعلنت وزارة العمل الأمريكية أن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت تسعة آلاف طلب لتبلغ 215 ألفاً بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية خلال الأسبوع المنتهي في 12 أبريل.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تسجيل 225 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي.

تراجع أوروبي

وأغلقت الأسهم الأوروبية على تراجع طفيف بعد أن خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة كما كان متوقعاً، في حين قام المستثمرون بتحليل نتائج أعمال الشركات لتقييم تداعيات السياسات التجارية الأمريكية الجديدة.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضاً 0.1 % رغم تسجيل قفزة أسبوعية بأكثر من 4 %.

وكانت أحجام التداول منخفضة نسبياً قبل عطلة رسمية تستمر 4 أيام.

وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة السابعة خلال عام إلى 2.25 %، في خطوة لدعم الثقة في اقتصاد يعاني بالفعل وسط ضبابية تجاه الاستهلاك والاستثمار بسبب الرسوم الجمركية.

وقال اقتصاديون في إتش.إس.بي.سي، «مع الكثير من الضبابية وعودة التضخم أخيراً إلى هدفه، آخر ما يرغب البنك المركزي الأوروبي في القيام به هو تيسير السياسة في وقت مبكر للغاية».

ومع بداية موسم نتائج الأعمال في أوروبا خسر سهم هيرميس الفرنسية 3.2 % بعدما لم تحقق الشركة المبيعات الفصلية المتوقعة، لتنضم إلى منافستها إل.في.إم.إتش، التي أعلنت هذا الأسبوع أيضاً عن مبيعات أقل من التقديرات.

ونشر المحللون توقعاتهم بشأن ربحية الشركات الأوروبية في وقت أدت فيه الرسوم الجمركية المضادة إلى تراجع تقديرات النمو العالمي.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 10 % عن مستوى إغلاقه غير المسبوق في مارس وبأكثر من 5 % عن مستويات سجلها قبل أن تتسبب الرسوم الجمركية الأمريكية المضادة في موجة من التراجع في الأسواق العالمية.

وكان المؤشران الفرعيان لأسهم شركات التكنولوجيا وأسهم بنوك منطقة اليورو أكبر الخاسرين بين القطاعات الخميس، إذ تراجعا بأكثر من 1 %.

ومن ناحية أخرى صعد المؤشر الفرعي لأسهم شركات الطاقة 1.6 % مع ارتفاع أسعار النفط الخام.

وقفز سهم سيمنز 10.5 % بعد أن رفعت مجموعة الطاقة الألمانية توقعاتها للسنة المالية الحالية وأعلنت تحقيق أفضل هامش ربح لها منذ انفصالها عن الشركة الأم سيمنز إيه.جي.