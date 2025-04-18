«هيرميس» تنقل تكلفة التعريفات إلى المستهلكين

قررت شركة المنتجات الفاخرة الفرنسية هيرميس Hermes تحويل عبء التعريفات بالكامل في أمريكا لعملائها الأثرياء، وذلك بعدما كشفت عن مبيعات أقل من توقعات المحللين في الربع الأول من العام الجاري. وقال المدير المالي للشركة إيريك دو هالجويت:

«نحن سنتجه للتعويض بالكامل عن تأثير الرسوم الجديدة من خلال زيادة أسعار البيع في أمريكا بداية من الأول من مايو، وعلى مستوى جميع خطوط البيع».

وتعول Hermes، التي تتكيف مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على قوتها التسعيرية. كما أكد المدير المالي لـHermes على أن الشركة لم تلاحظ أي تغيير كبير في سلوك المتسوقين في أمريكا، إذ لا تزال تحقق نمواً مكوناً من رقمين.

ومن المحتمل أن تتضمن التعريفات الجمركية على أوروبا رسوماً قدرها 20 % على الأزياء ومنتجات الجلود، و31 % على الساعات السويسرية، في حال تطبيق الرسوم بشكل كامل. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرر الأسبوع الماضي تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة بشكل مؤقت لمدة 90 يوماً.

لكن في الوقت نفسه أبقى على الرسوم بنسبة 10 %. وأعلنت الشركة عن زيادة في المبيعات 7 % إلى 4.1 مليارات يورو خلال الربع الأول 2025، لكنه أقل من التوقعات.