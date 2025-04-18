الذكاء الاصطناعي يحلّق بأرباح «TSMC» إلى 11.2 مليار دولار

سجلت شركة الرقائق TSMC أرباحاً وإيرادات أعلى من توقعات المحللين في الربع الأول من العام الجاري، وسط استمرار زيادة الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي.

ووفقاً لما كشفت عنه الشركة التايوانية، أمس، بلغ صافي الأرباح مستويات 361.5 مليار دولار تايواني، ما يعادل 11.2 مليار دولار أمريكي، في الربع الأول من العام الجاري، وهو ما يعد ارتفاعاً بنحو 60.3 %، كما يتجاوز متوسط توقعات LSEG بأن تسجل أرباحاً بقيمة 354.1 مليار دولار تيواني.

أما الإيرادات، فقد قفزت بنسبة 41.6 %، إلى 839.2 مليار دولار تايواني، ما يعادل 26.1 مليار دولار أمريكي، في فترة الربع السنوي المنتهي في مارس، بما يفوق توقعات المحللين البالغة 835.1 مليار دولار تايواني. واستفادت أكبر شركة في العالم لعقود الرقائق من طفرة الذكاء الاصطناعي، إذ تنتج الشركة معالجات متقدمة للعملاء، مثل شركة إنفيديا.

لكن في الوقت نفسه، تواجه TSMC رياحاً معاكسة من السياسات التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي فرض تعرفات جمركية كبيرة على تايوان، وقيود تصديرية أكثر صرامة على عملاء TSMC، مثل إنفيديا وإيه إم دي.

وتواجه تايوان حالياً تعرفات بنسبة 10 % من جانب إدارة ترامب، وقد ترتفع هذه الرسوم وصولاً إلى 32 %، بعد انتهاء فترة تعليق الرسوم المتبادلة لمدة 90 يوماً.

واتجهت شركة TSMC لتنويع سلاسل الإمدادات لديها، عبر استثمارات مليارية في مصانع خارجية، إلا أن نصيب الأسد في مصانعها لا يزال في تايوان.