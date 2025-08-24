الصين: التدابير التجارية الأمريكية "جامحة"



قال شيه فنغ، سفير بكين لدى واشنطن، إن تدابير الحماية التجارية الأمريكية تقوّض التعاون الزراعي مع الصين، محذراً من أن المزارعين يجب ألا يتحملوا ثمن الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال السفير، وفقاً لنص كلمة نشرتها السفارة الصينية: لا يخفى على أحد أن تدابير الحماية التجارية باتت جامحة، لتلقي بظلالها على التعاون الزراعي بين الصين والولايات المتحدة.

وتحول القطاع الزراعي إلى نقطة خلاف رئيسية بين الصين والولايات المتحدة في ظل انخراط القوتين العظميين في حرب الرسوم الجمركية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفرضت الصين في مارس رسوماً جمركية تصل إلى 15 % على منتجات زراعية وغذائية أمريكية بقيمة 21 مليار دولار رداً على رسوم جمركية أمريكية شاملة.

ومددت واشنطن وبكين هذا الشهر هدنة تجارية لمدة 90 يوماً لتؤجلا بذلك فرض رسوم جمركية في خانة المئات على بضائع كل منهما.

وقال شيه في كلمة ألقاها خلال حدث لقطاع فول الصويا في واشنطن، يوم الجمعة، إن الصادرات الزراعية الأمريكية إلى الصين تراجعت 53 % في النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مع انخفاض صادرات فول الصويا 51 %. وأضاف شيه: المزارعون الأمريكيون، مثل نظرائهم الصينيين، مجتهدون ومتواضعون.

وينبغي ألا تسيطر السياسة على الزراعة وينبغي عدم إجبار المزارعين على دفع ثمن أي حرب تجارية. وأكد السفير أن الزراعة مجال تعاون واعد وركيزة أساسية للعلاقات الثنائية. وأضاف أن الصين تتمتع بميزة نسبية في المنتجات كثيفة العمالة، بينما تتفوق الولايات المتحدة في السلع السائبة كثيفة الاستخدام للأراضي من خلال الإنتاج الآلي واسع النطاق.

وقالت وزيرة الزراعة الأمريكية بروك رولينز الشهر الماضي، إن واشنطن ستحد من تملك الخصوم الأجانب، للأراضي الزراعية ومنهم الصين.

وأعلنت وزارة الزراعة الأمريكية تسريح 70 باحثاً أجنبياً متعاقداً بعد مراجعة للأمن القومي تهدف إلى حماية إمدادات الغذاء الأمريكية من خصومها، بما في ذلك الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران. ورفض شيه المخاوف الأمريكية، قائلاً: يمتلك المستثمرون الصينيون أقل من 0.03 % من الأراضي الزراعية الأمريكية، فمن أين يأتي ادعاء تهديد الأمن الغذائي الأمريكي من الأساس؟.