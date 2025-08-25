الرسوم تخفض صادرات الصلب الكورية الجنوبية إلى أمريكا 26 %

انخفضت صادرات الصلب الكورية الجنوبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بصورة حادة خلال يوليو الماضي، لتتراجع بنحو 26% على أساس سنوي في ظل الرسوم الأمريكية المفروضة على الصادرات.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية أن بيانات رابطة التجارة الدولية أظهرت أن صادرات الصلب إلى أمريكا بلغت 283 مليون دولار خلال يوليو الماضي، بانخفاض بنسبة 25.9% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وتعد هذه أكبر نسبة تراجع يتم تسجيلها منذ يناير 2023، وأقل قيمة صادرات منذ أكثر من أربعة أعوام.

ويأتي الانخفاض بعد زيادة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم على الصادرات، حيث فرضت رسوماً بنسبة 25% على منتجات الصلب والألمنيوم المستوردة في مارس الماضي، وأقرت مضاعفتها إلى 50% في يونيو الماضي.

وفي يوليو أعلن ترامب أن بلاده ستفرض رسوماً جمركية 15% على الواردات من كوريا الجنوبية في إطار اتفاق يخفف، في الوقت الراهن، التوتر مع حليف آسيوي رئيسي وأحد أكبر عشرة شركاء تجاريين لبلاده.

وعقب ذلك قال الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه - ميونغ إن اتفاقية الرسوم الجمركية التي أبرمتها بلاده مع الولايات المتحدة ستضع كوريا الجنوبية على قدم المساواة أو حتى أفضل مقارنة بغيرها من الدول. ومنذ أعلن ترامب فرض رسوم جمركية على العديد من دول العالم ومن بينها كوريا الجنوبية، تراجعت صادرات سيئول إلى واشنطن بشدة.