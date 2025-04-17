واشنطن تريد التوصل لاتفاق مع طوكيو بشأن الرسوم الجمركية "خلال الـ90 يوماً"

أعلن مبعوث اليابان إلى الولايات المتحدة لشؤون الرسوم الجمركية، ريوسي أكازاوا، الأربعاء، إثر إجرائه جولة تفاوضية أولى في واشنطن لم تثمر عن نتائج فورية، أنّ الإدارة الأميركية ترغب في إبرام اتفاق تجاري مع بلاده قبل انتهاء فترة السماح الراهنة ومدتها 90 يومًا.

وقال أكازاوا، وزير الإنعاش الاقتصادي الياباني، عقب اجتماعه بكلّ من وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت وممثل التجارة الأميركية جيمسون غرير: "أتفهّم رغبة الولايات المتحدة في إبرام اتفاق خلال التسعين يومًا. من جانبنا، نحن نرغب في ذلك بأقرب وقت ممكن، لكنها مفاوضات ثنائية، وليس من الواضح كيف ستتقدّم المحادثات".

ورفض الوزير الياباني الخوض في تفاصيل المباحثات التي أجراها في واشنطن، مكتفيًا بالقول إنه أبلغ الإدارة الأميركية بأنّ الرسوم الجمركية التي فرضتها على بلاده "مؤسفة للغاية".

وأضاف: "بعد أن شرحتُ أفكار اليابان بشأن تأثير الرسوم الجمركية على الصناعة اليابانية وتوسيع الاستثمار والتوظيف في كلّ من اليابان والولايات المتحدة، طلبت بإلحاح من الولايات المتحدة مراجعة سلسلة التدابير الجمركية".

وأشار إلى أن الجانبين يريدان التوصّل "في أقرب وقت ممكن" إلى اتفاق من المفترض أن يعلن عنه في حينه كل من ترامب وإيشيبا.

وتابع: "ثانيًا، سنعمل على أن تجري المحادثات المقبلة خلال هذا الشهر. وثالثًا، سنواصل عقد محادثات على مستوى فرق العمل بالإضافة إلى المستوى الوزاري".

وشدد الوزير الياباني على أنه "استنادًا إلى نتائج هذه المباحثات، سنواصل العمل سويًا كحكومة بأولوية قصوى وبكامل الجهد".

وكان من المقرر أن يلتقي الموفد الياباني وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت وممثل التجارة الأميركية جيمسون غرير فقط، لكن ترامب أعلن في اللحظة الأخيرة رغبته بالمشاركة في هذا الاجتماع.