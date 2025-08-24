26% تراجعاً في صادرات الصلب الكورية الجنوبية إلى أمريكا

تراجعت صادرات كوريا الجنوبية من الصلب إلى الولايات المتحدة بنسبة 26% في يوليو الماضي مقارنة بالعام السابق، متأثرة بالرسوم الجمركية التي ضاعفتها واشنطن، بحسب ما أفاد به اتحاد تجاري اليوم الأحد.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه في يونيو الماضي، رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على جميع واردات الصلب والألمنيوم إلى 50%، ارتفاعاً من 25% التي فرضت في مارس.

وانخفضت قيمة شحنات الصلب الكورية الجنوبية إلى الولايات المتحدة إلى 283 مليون دولار أمريكي الشهر الماضي مقابل 382 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق، وفقا لبيانات من جمعية التجارة الدولية الكورية (كيتا).

وقد سجلت القيمة أدنى مستوى لها في أربع سنوات وأربعة أشهر، منذ مارس 2021.

ومن حيث الحجم، انخفضت صادرات يوليو بنسبة 24% على أساس سنوي لتصل إلى 194 ألف طن، وهو أدنى مستوى منذ يناير ي 2023، حسبما ذكرت كيتا.

وردا على الرسوم الجمركية الحادة، كشفت شركتا بوسكو وهيونداي ستيل، أكبر شركتين لتصنيع الصلب في البلاد، عن خطط للاستثمار في مصنع للصلب في الولايات المتحدة.

وفي مارس، أعلنت هيونداي ستيل أنها ستبني مصنعاً متكاملاً للصلب يعتمد على فرن القوس الكهربائي بقيمة 8ر5 مليارات دولار أمريكي في لويزيانا بحلول عام 2029، مع بدء الإنتاج المقرر في نفس العام. وفي الشهر التالي، قالت بوسكو إنها ستنضم إلى المشروع.

وقال مسؤولون في الصناعة إنه بالنظر إلى الجدول الزمني لإنجاز المصنع، من المتوقع على نطاق واسع أن تواجه شركات الصلب ضغوطاً من التعريفات الجمركية لعدة سنوات أخرى.