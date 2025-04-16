أرباح تفوق التوقعات لـ«بنك أوف أمريكا» و«سيتي جروب»

سجل «بنك أوف أمريكا» أرباحاً تفوق التوقعات خلال الربع الأول 2025، مدعوماً بقوة أداء وحدة التداول، وزيادة دخل الفوائد، وسط تقلبات السوق، التي غذتها سياسات الرسوم الجمركية، التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأفاد البنك بأن أرباحه بلغت 7.4 مليارات دولارات أو ما يعادل 90 سنتاً للسهم الواحد مقارنة بـ6.7 مليارات دولار أو 76 سنتاً للسهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

كذلك ارتفعت أرباح «سيتي جروب» في الربع الأول، مسجلة 4.1 مليارات دولار، أو 1.96 دولار للسهم، في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس، مقارنة بـ3.37 مليارات دولار، أو 1.58 دولار للسهم، في الفترة نفسها العام السابق.

وكان المحللون يتوقعون تسجيل البنك أرباحاً 1.85 دولار للسهم.