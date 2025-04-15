بكين تعلق تسلم طائرات من شركة بوينغ الأميركية

وجه السلطات الصينية شركات الطيران التابعة لها بتعليق تسلم كل الطائرات التي طلبت شراءها من شركة بوينغ الأميركية، على خلفية تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت وكالة بلومبرغ الثلاثاء.

جاء ذلك بعدما فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية تصل إلى 145% على عدد كبير من السلع الصينية. وردت بكين بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 125% على الواردات الأميركية.

كما طلبت الصين من شركات الطيران في البلاد "وقف شراء كل المعدات وقطع غيار الطائرات من الشركات الأميركية"، وفق ما نقلت بلومبرغ عن مصادر مطلعة.

من جهته، أعلن الرئيس الأميركي، الثلاثاء، أن الصين تراجعت عن صفقة كبيرة مع شركة بوينغ، وكتب على منصة "تروث سوشال" في ظل تصاعد التوتر التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم: "من اللافت أنهم نكثوا بصفقة كبيرة مع بوينغ الكبرى، قائلين إنهم لن يتسلموا الطائرات التي التزموا بها بالكامل".

وبحسب الوكالة، أصدرت السلطات الصينية أوامرها الأسبوع الماضي بعد إجراءات الرد التي قررتها بكين الأسبوع الماضي.

وتزيد هذه الرسوم الإضافية مرتين كلفة الطائرات وقطع الغيار المصنعة في الولايات المتحدة والواردة إلى الصين، ما يؤدي إلى فرض كلفة إضافية من الصعب على الشركات الصينية تحملها.

وأشارت بلومبرغ إلى أن الحكومة الصينية تدرس كذلك مساعدة شركات الطيران التي تستأجر طائرات بوينغ وتواجه تكاليف أعلى.

وكانت الوكالة أشارت الأسبوع الماضي إلى أن شركة "جونياو إيرلاينز" الصينية أجلت التسليم، المقرر في الأسابيع المقبلة، لطائرة بوينغ 787-9 دريملاينر بسبب الرسوم الجمركية الجديدة.

ولم ترد وزارة الخارجية الصينية على طلب للتعليق.

ورفضت "بوينغ" كذلك التعليق.

وبحسب موقعها الإلكتروني، فإن دفتر طلبات بوينغ في نهاية مارس تضمن 130 طائرة مخصصة للعملاء الصينيين (شركات الطيران والتأجير).

لكن بعض العملاء يفضلون عدم الكشف عن هويتهم، وبالتالي من الممكن أن يكون العدد أكبر.

وعند قرابة الساعة 14,30، خسر سهم بوينغ 1,81% في بورصة نيويورك.

وأثار إعلان ترامب فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة والتي قدمها على أنها وسيلة لمعالجة العجز التجاري الأميركي، صدمة في أسواق الأسهم العالمية وزاد من المخاوف بشأن النمو العالمي.

وعلق الرئيس الأميركي، الأربعاء، الرسوم الجمركية "المتبادلة" التي تتجاوز 10% لمدة 90 يوماً على واردات عشرات الدول، باستثناء الصين.

كما قررت الولايات المتحدة الجمعة إعفاء الهواتف الذكية والحواسيب من الرسوم الجمركية الإضافية بشكل مؤقت، وكذلك على أشباه الموصلات.

من جهته، هدد مايكل أوليري الرئيس التنفيذي لشركة راين إير، أول شركة طيران في أوروبا من حيث عدد الركاب، الثلاثاء، بتأجيل تسلُّم 25 طائرة بوينغ اعتباراً من أغسطس إذا كانت كلفتها أعلى بسبب الرسوم الجمركية.





