4.74 مليارات دولار أرباح رُبعية لـ«جولدمان ساكس»

أعلن بنك «جولدمان ساكس» عن ارتفاع أرباحه في الربع الأول بنسبة 15%، حيث أدت تقلبات السوق إلى تحقيق إيرادات قياسية في تداول الأسهم وتعزيز نتائج أدوات الدخل الثابت. وسجل البنك أرباحاً صافية بلغت 4.74 مليارات دولار، مقارنة بـ4.13 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي ديفيد سولومون: «بينما ندخل الربع الثاني ببيئة تشغيلية مختلفة تماماً عن بداية هذا العام، فإننا لا نزال واثقين من قدرتنا على مواصلة دعم عملائنا».

ورفعت الأسواق المضطربة إيرادات تداول الأسهم لدى «جولدمان ساكس» بنسبة 27% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 4.2 مليارات دولار، حيث سارع المستثمرون إلى إعادة هيكلة محافظهم الاستثمارية للتخفيف من وطأة الرسوم الجمركية الجديدة.