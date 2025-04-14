«إنفيديا» تتجاوز «سامسونج» و«إنتل» وتصبح أكبر مزودي أشباه الموصلات

تصدرت «إنفيديا» قائمة أكبر مزودي أشباه الموصلات في العالم، متفوقة على الكورية «سامسونج إلكترونكس»، ونظيرتها الأمريكية «إنتل» لأول مرة، مما يبرز الطبيعية الديناميكية للسوق.

ويرجع ذلك نتيجة لزيادة الطلب الملموسة على وحدات معالجة الرسومات المنفصلة «جي بي يو»، في حين حافظت «سامسونج» على المركز الثاني مدفوعة بالمكاسب المحققة في كل من بطاقات ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية، وبطاقات الذاكرة الوميضية، لكن «إنتل» لم تتمكن من الاستفادة من الزيادة القوية في الطلب على معالجة الذكاء الاصطناعي.

وارتفعت إيرادات أشباه الموصلات على مستوى العالم بنسبة 21 % على أساس سنوي لتصل إلى 655.9 مليار دولار في 2024، وفقاً لبيانات «جارتنر». وذكر جوراف جوبتا، نائب الرئيس للتحليلات لدى «جارتنر» في بيان صحفي: «يعود التغيير الذي شهدته مراكز الشركات ضمن أكبر 10 مزودي أشباه الموصلات في العالم إلى الطلب الكبير لتشييد البنى التحتية للذكاء الاصطناعي التوليدي، والزيادة بنسبة 73.4 % في إيرادات بطاقات الذاكرة».

وحافظت «سامسونغ إلكترونيكس» على المركز الثاني مدفوعة في ذلك بالمكاسب المحققة في كل من بطاقات ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية «DRAM»، وبطاقات الذاكرة الوميضية «Flash Memory» نتيجة التعافي الحاد للأسعار في استجابة لحالة عدم التوازن بين العرض والطلب. كما نمت إيرادات «إنتل» بنسبة 0.8 % خلال 2024، وذلك مع الزخم، الذي اكتسبته المنافسة عبر جميع خطوط منتجاتها الرئيسية، ولم تتمكن من الاستفادة من الزيادة القوية في الطلب على معالجة الذكاء الاصطناعي.