أسهم شركات التكنولوجيا تعيد الروح لـ«وول ستريت»

ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تداولات أولى جلسات الأسبوع، مع انحسار مخاطر الحرب التجارية بعدما أعفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعض واردات التكنولوجيا من الرسوم الجمركية المتبادلة، ما عزز من شهية المخاطرة.

وزاد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1% أو 381 نقطة إلى 40593 نقطة، كما ارتفع مؤشر «ستاندر آند بورز 500» بنسبة 1.18% إلى 5448 نقطة، وناسداك المركب بنسبة 2% إلى 17049 نقطة.

وقادت أسهم التكنولوجيا المكاسب، إذ ارتفع سهم «آبل» بنسبة 3.85% إلى 205.42 دولارات، لتعزز مكانتها أكبر شركات العالم، بقيمة سوقية تبلغ 3.081 تريليونات دولار، كما ارتفع سهم «إنفيديا» بنسبة 1.6% إلى 112.7 دولاراً، و«تسلا» بنسبة 2.35% إلى 258.69 دولاراً، وصعد سهم «مايكروسوفت» بنسبة 0.9% إلى 391.9 دولاراً، وارتفع سهم «ألفابت» بنسبة 2.2% إلى 163 دولاراً، و«ميتا بلاتفورمز» بنسبة 0.35% إلى 545.18 دولاراً، في حين انخفض سهم «أمازون» بنسبة 0.8% إلى 183.43 دولاراً.

وفي القطاع المصرفي، زاد سهم «جولدمان ساكس» بنسبة 4% إلى 513.36 دولاراً، بعدما حقق أرباحاً تفوق التوقعات في الربع الأول، بفضل إيرادات التداول التي صعدت إلى مستوى قياسي.