غولدمان ساكس يرفع توقعاته لسعر الذهب إلى 4000 دولار

رفع بنك غولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب بنهاية عام 2025 إلى 3700 دولار للأونصة، ارتفاعاً من 3300 دولار، مع احتمال بلوغ 4000 دولار للأونصة بحلول منتصف عام 2026، مع توقعات بتحرك السعر ضمن نطاق يتراوح بين 3650 و3950 دولاراً، وذلك في ظل طلب أقوى من المتوقع من البنوك المركزية وزيادة تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة وسط تصاعد مخاطر الركود.

وقال البنك في مذكرة مؤرخة يوم الجمعة: «إذا وقع ركود اقتصادي، فقد تتسارع تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة، مما قد يدفع بأسعار الذهب إلى مستوى 3880 دولاراً للأونصة بنهاية العام».

ورأى بنك غولدمان ساكس أنه «في حال ارتفع النمو الاقتصادي نتيجة لانحسار الضبابية المتعلقة بالسياسات، فمن المرجح أن تعود تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة إلى مسارها القائم على التوقعات المرتبطة بمعدلات الفائدة، ما قد يدفع أسعار الذهب للانخفاض إلى نحو 3550 دولاراً للأونصة بنهاية العام».

وكان البيت الأبيض قد استثنى الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من الرسوم الجمركية الأمريكية «المتبادلة»، إلا أن الرئيس دونالد ترامب حذر من أن فرض الرسوم لا يزال وارداً في مرحلة لاحقة.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية مستوى قياسياً جديداً يوم الإثنين عند 3245.42 دولاراً للأونصة، لكنه افتقر إلى اتجاه واضح مع استمرار تفاعل الأسواق مع تطورات ملف الرسوم الجمركية.

كما رفع البنك افتراضه بشأن الطلب الشهري من البنوك المركزية إلى 80 طناً مترياً، مقارنة بـ 70 طناً في التقديرات السابقة.