«سوني» ترفع أسعار جهاز «بلاي ستيشن 5»

رفعت شركة سوني سعر جهاز الألعاب «بلاي ستيشن 5» بنسخته الرقمية في عدد من الأسواق الخارجية، بما في ذلك أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا، مشيرة إلى «البيئة الاقتصادية الصعبة» كمبرر لهذا القرار.

وقالت الشركة في منشور على مدونتها يوم الأحد إن سعر النسخة الرقمية من PS5 في أوروبا ارتفع إلى 499.99 يورو (نحو 569.9 دولاراً)، مقارنة بالسعر السابق البالغ 449.99 يورو. كما أوضحت أن السعر الموصى به في المملكة المتحدة أصبح 429.99 جنيهاً استرلينياً، صعوداً من 389.99 جنيهاً.

ولم تشمل الزيادة جهاز PS5 المزود بمحرك أقراص Blu-ray في أوروبا والمملكة المتحدة، كما لم يتم تعديل سعر الإصدار المطور «PS5 Pro» الذي طرح في الأسواق العام الماضي.

وبررت الشركة القرار بأنه «خيار صعب» جاء على خلفية «البيئة الاقتصادية الصعبة، بما في ذلك التضخم المرتفع وتقلبات أسعار الصرف».

وتشهد الأسواق المالية وأسواق العملات العالمية اضطراباً منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض «رسوم جمركية متبادلة» على أكثر من 180 دولة مطلع الشهر الجاري، قبل أن يخفف بعض هذه الرسوم للسماح بإجراء مفاوضات، ويعفي بعض المنتجات مثل الهواتف الذكية.

وقال سيركان توتو، الرئيس التنفيذي لشركة «Kantan Games» الاستشارية في طوكيو، إنه من المرجح أن تقوم سوني برفع أسعار PS5 في الولايات المتحدة أيضاً.

وأضاف لقناة CNBC يوم الإثنين: «سأُفاجأ كثيراً إذا تمكنت سوني من الحفاظ على استقرار أسعار أجهزة بلاي ستيشن في الولايات المتحدة. الآن هو الوقت «المناسب» للشركة لرفع الأسعار، لأن ردة فعل المستخدمين ستكون محدودة نسبياً».

وأضاف: «نعم، أتوقع أن ترفع سوني الأسعار في الولايات المتحدة في نهاية المطاف، بمجرد أن تتضح وجهة الرسوم الجمركية بشكل أكبر».

وليس هذا هو الرفع الأول لسعر الجهاز الذي مضى على إطلاقه أكثر من أربع سنوات، إذ سبق لسوني أن أجرت زيادات في الأسعار خلال عام 2022 في دول ومناطق عدة، كما رفعت أسعار «بلاي ستيشن 5» في اليابان العام الماضي.